Proteste in Peru gegen die Absetzung des linksgerichteten Präsidenten Pedro Castillo (AP/dpa/Martin Mejia)

Demonstranten blockierten nach Polizeiangaben erneut zahlreiche Straßen in vielen Regionen des Landes. Die größten Proteste habe es im Süden in der Region Cusco und in Perus zweitgrößter Stadt Arequipa sowie im Norden gegeben.

Die Aktionen richten sich gegen die Amtsenthebung von Castillo vor knapp einer Woche. Bei Demonstrationen wurden bislang offiziellen Angaben zufolge sieben Menschen getötet.

Castillo sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Er erklärte, er werde niemals aufgeben. Seine Festnahme sei ungerecht und willkürlich. Castillo war vom Parlament des Amtes enthoben und später festgenommen worden. Ihm werden Rebellion und Verschwörung vorgeworfen. Seine Stellvertreterin Boluarte wurde zur neuen Präsidentin ernannt.

Diese Nachricht wurde am 13.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.