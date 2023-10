Kriegsschäden in Awdijiwka. (AFP / ARIS MESSINIS)

Der ukrainische Generalstab erklärte, es seien 23 Sturmangriffe auf die Stadt und ihre Umgebung abgewehrt worden. Die russischen Attacken seien von Flugzeugen, Panzern und der Artillerie unterstützt worden. Die russische Armee versucht seit Tagen, Awdijiwka zu umzingeln. Es ist die größte Offensive der Angreifer seit Wochen.

An anderen Orten im Osten sowie im Süden des Landes gab es laut den Angaben des Generalstabs wieder russische Drohnenangriffe. Von 33 Fluggeräten iranischer Bauart habe die ukrainische Armee 28 abschießen können, hieß es. Unter anderem seien Lagergebäude und Wohnhäuser in der Nähe der Hafenstadt Odessa am Schwarzen Meer getroffen worden. Es habe einen Verletzten gegeben.

Diese Nachricht wurde am 12.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.