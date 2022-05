Beschädigte Fassade in Donezk (Archivbild). (imago images/ITAR-TASS)

In der Region um die Stadt Donezk wurden nach Angaben des örtlichen Gouverneurs mindestens sieben Menschen bei Raketeneinschlägen getötet und mehrere weitere verletzt. Angegriffen wurde auch erneut die Stadt Charkiw, dort gab es zwei Todesopfer. Außerdem sei ein Gebäude beschädigt worden, in dem sich eine humanitäre Hilfseinrichtung und Operationsräume befunden hätten, schrieb der Bürgermeister der Stadt per Telegram.

Nach Angaben der ukrainischen Armee wurde zudem die Stadt Krementschuk im Zentrum des Landes attackiert. Dort hätten zahlreiche russische Raketen unter anderem eine Ölraffinerie schwer beschädigt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.