Das zerstörte Stadtzentrum von Charkiw. (Pavel Dorogoy/AP/dpa)

Der Gouverneur der Stadt Charkiw berichtete per Telegram von Artilleriebeschuss. Dabei seien zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden. Charkiw ist mit rund 1,5 Millionen Einwohnern die zweitgrößte Stadt der Ukraine und liegt nur rund 40 Kilometer von der Grenze zu Russland entfernt. Sie ist seit Beginn des russischen Angriffs am 24. Februar heftig umkämpft.

Eine Gruppe ukrainischer Soldaten kehrte am Abend von einer mehrmonatigen militärischen Ausbildung aus den USA zurück. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Washington wurden sie unter anderem mit der Handhabung von kampffähigen Drohnen geschult, die die USA in der vergangenen Woche an die Ukraine geliefert hatten.

Diese Nachricht wurde am 11.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.