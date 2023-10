Russische Angriffe haben schon im August im Hafen von Ismajil, an der Grenze zu Rumänien, Spuren hinterlassen. Nun meldet die Ukraine erneut Angriffe. (imago images / Avalon / Yulii Zozulia)

Dabei sei ein Getreidesilo in Ismajil beschädigt worden, teilten die Behörden des Verwaltungsbezirks Odessa mit. Demnach gerieten mehrere Lastwagen in Brand. Von Opfern war nicht die Rede. Die Ukraine nutzt für ihren Export verstärkt den Weg über die Donau, da Russland das Getreideabkommen zur Ausfuhr über das Schwarze Meer ausgesetzt hat. Seither hat Moskau die Angriffe auf die Häfen an dem Fluss verstärkt. Das Militär in Kiew sprach davon, dass Russland in der vergangenen Nacht mehr als 30 Drohnen abgefeuert habe; viele davon seien abgeschossen worden.

Von Seiten des russischen Verteidigungsministeriums hieß es heute früh, die Flugabwehr habe mehrere ukrainische Drohnen in der Region Belgorod zerstört. Über Schäden oder gar mögliche Opfer wurden keinerlei Angaben gemacht. - Gestern war aus dem Kriegsgebiet ein schwerer russischer Angriff im ostukrainischen Gebiet Charkiw gemeldet worden. Dabei sollen mindestens 51 Toten ums Leben gekommen sein.

Diese Nachricht wurde am 06.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.