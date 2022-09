21.09.2022, USA, New York: Josep Borrell, EU-Außenbeauftragter, spricht während einer Pressekonferenz im Hauptquartier der Vereinten Nationen. (Julia Nikhinson / AP / dpa )

Entsprechend äußerte sich der Außenbeauftragte Borrell nach einem Sondertreffen der EU-Außenminister am Rande der UNO-Vollversammlung in New York. Er deutete an, dass neue Strafmaßnahmen sich sowohl gegen Einzelpersonen als auch auf bestimmte Branchen beziehen würden. Eine endgültige Entscheidung werde noch bei einer formellen Sitzung getroffen. Dem Vernehmen nach könnten die neuen Sanktionen unter anderem ein Diamanten-Embargo sowie einen Preisdeckel für russisches Öl umfassen.

Auch die Außenminister der G7-Staaten hatten heute weitere Strafmaßnahmen angekündigt. Ungarns Regierungschef Orban forderte jedoch die Aufhebung aller EU-Sanktionen gegen Russland.

