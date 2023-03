Corona-Pandemie

Weitere Corona-Lockerungen treten ab heute in Kraft: Unter anderem müssen Beschäftigte in Praxen und Kliniken keine Maske mehr tragen. (picture alliance/dpa/Sebastian Kahnert)

Die Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Vogler, sagte den Funke-Medien, bei den Bewohnern von Pflegeheimen sei es schon lange überfällig, dass sie die Masken abnehmen könnten. Auch für die Pflegekräfte seien sie eine starke Belastung gewesen.

In Deutschland entfallen ab heute neben der Maskenpflicht in Pflegeheimen weitere Corona-Schutzmaßnahmen. Zum einen gilt die Testpflicht für den Zutritt zu Gesundheitseinrichtungen nicht mehr. Zum anderen ist die Maskenpflicht zumindest für Beschäftigte in Arztpraxen, Kliniken und Pflegeeinrichtungen aufgehoben. Für Patienten beziehungsweise Besucher gilt sie weiterhin.

