Einer älteren Frau wird Essen gereicht. (picture alliance / photothek / Ute Grabowsky)

Für Besucher gilt aber weiterhin eine Pflicht zum Tragen eines Mund-Nase-Schutzes, ebenso für Patienten in Arztpraxen. Testungen jedoch sind auch für sie nicht mehr vorgesehen. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sagte, die Pandemie sei zwar noch nicht vorbei, habe aber ihren Schrecken verloren. So sei das Coronavirus im Alltag beherrschbar geworden, daraus ziehe man nun die Konsequenzen.

Bereits Anfang Februar war die Maskenpflicht in Bus und Bahn entfallen. Das Robert Koch-Institut gab die Sieben-Tage-Inzidenz in Deutschland zuletzt mit unter 100 an.

