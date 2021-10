Die ersten Beratungen von SPD und FDP über eine mögliche Regierungs-Zusammenarbeit sind nach Angaben beider Seiten konstruktiv verlaufen.

SPD-Generalsekretär Klingbeil betonte, die Gespräche seien stark an der Sache orientiert gewesen. Es sei der Wunsch der SPD, sehr zügig zu dritt, also mit FDP und Grünen gemeinsam, zu sprechen. Seine Partei wolle eine Koalition der Gewinner bilden, sagte er mit Blick auf die Ergebnisse der Bundestagswahl. FDP-Generalsekretär Wissing betonte, seine Partei habe den Anspruch, eine Reform-Regierung zu bilden. Es müsse eine Regierung zustande kommen, die liegengebliebene Dinge in Angriff nehme. Zu den besprochenen Themen gehörten unter anderem der Klimaschutz, die Digitalisierung und die Rolle Deutschlands in Europa und der Welt.



Zur Stunde sitzen SPD und Grüne zusammen. Der Delegation der SPD gehören Kanzlerkandidat Scholz sowie die Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans an, für die Grünen nehmen die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck teil. Erste Gespräche gibt es zur Stunde auch zwischen Union und FDP. Daran nehmen unter anderem CDU-Chef Laschet, der CSU-Vorsitzende Söder sowie der FDP-Vorsitzende Lindner teil. Am Dienstag will sich die Union auch mit den Grünen treffen.

