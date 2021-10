Vertreter von SPD und FDP haben ihre ersten Sondierungsgespräche über eine Beteiligung an einer mögliche Koalition als "sachlich und konstruktiv" beschrieben. Man habe "global" über verschiedene Themenfelder gesprochen. Auch mit anderen Parteien-Konstellationen werden die Sondierungen heute fortgesetzt.

SPD-Generalsekretär Klingbeil sagte in Berlin, man sei sich einig, dass es einen großen Veränderungsbedarf bei den Themen Klimaschutz, Digitalisierung und der Modernisierung des Staates gebe. Über konkrete Inhalte habe man aber Vertraulichkeit vereinbart. FDP-Generalsekretär Wissing sagte, die inhaltlichen Positionen beider Parteien lägen in wesentlichen Punkten auseinander. Das sei aber bekannt gewesen. Entscheidend sei, dass man letztlich notwendige Modernisierungschritte in Angriff nehme.



Zur Stunde sitzen SPD und Grüne zusammen. Der Delegation der SPD gehören Kanzlerkandidat Scholz sowie die Parteivorsitzenden Esken und Walter-Borjans an, für die Grünen nehmen die Parteivorsitzenden Baerbock und Habeck teil. Erste Gespräche gibt es zur Stunde auch zwischen Union und FDP. Daran nehmen unter anderem CDU-Chef Laschet, der CSU-Vorsitzende Söder sowie der FDP-Vorsitzende Lindner teil. Am Dienstag will sich die Union auch mit den Grünen treffen.

Diese Nachricht wurde am 03.10.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.