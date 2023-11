Tarifstreit der Länder

Wegen der Tarifverhandlungen wurde diese Woche in vielen Bereichen gestreikt. (Klaus-Dietmar Gabbert / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

In Nordrhein-Westfalen legten unter anderem Beschäftigte in Köln und Essen ihre Arbeit nieder. Gestern waren nach Angaben der Gewerkschaft Verdi hunderte Beschäftigte zum Beispiel der Unikliniken in Jena, Leipzig und Düsseldorf in den Ausstand getreten.

Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder. Auch andere Bereiche beteiligen sich in dieser Woche an Warnstreiks. Verdi fordert 10,5 Prozent mehr Geld, mindestens aber 500 Euro.

