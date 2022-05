Seoul, Nordkorea: Menschen sitzen vor einem Bildschirm, auf dem eine Rede von Machthaber Kim Jong Un übertragen wird. Angesichts eines offiziell ersten Corona-Ausbruchs verkündet er landesweite Lockdowns. (AFP/Anthony WALLACE)

Demnach starben 21 Menschen an Fieber, so die staatliche Nachrichtenagentur KCNA. Staatschef Kim Jong Un sprach von einer "großen Katastrophe". Mehr als 280.000 Menschen würden medizinisch behandelt. Kim Jong Un hatte am Donnerstag den Ausbruch der Coronavirus-Pandemie in seinem Land bekanntgegeben, den Notstand ausgerufen und einen landesweiten Lockdown angeordnet.

Von den 25 Millionen Einwohnern Nordkoreas ist vermutlich kaum jemand gegen das Coronavirus geimpft. Die Regierung in Pjöngjang hat Impfstoff-Angebote der Weltgesundheitsorganisation sowie Chinas und Russlands bislang abgelehnt.

