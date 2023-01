Weltwirtschaftsforum

Polens Präsident Duda sagte, dass er eine neue Offensive Russlands in den kommenden Monaten befürchte. Es sei entscheidend, dass es weitere Unterstützung der Ukraine geben müsse, auch durch moderne Panzer und Raketen. Der per Video zugeschaltete ukrainische Präsident Selenskyj forderte rasche Hilfe durch den Westen. Die Lieferung von Waffen an die Ukraine müsse schneller erfolgen als die russischen Angriffe auf sein Land. NATO-Generalsekretär Stoltenberg mahnte eine Steigerung der Waffenlieferungen an. Russlands Präsident Putin trete nicht für einen Frieden ein, sagte Stoltenberg. Deshalb müsse er realisieren, dass er auf dem Schlachtfeld nicht gewinnen könne.

Bundeskanzler Scholz versprach weitere Unterstützung. Er ging in seiner Rede in Davos aber nicht auf Forderungen europäischer Partnerländer ein, den Kampfpanzer Leopard 2 an die Ukraine zu liefern.

