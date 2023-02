Türkisch-syrisches Grenzgebiet

Ein deutsches Rettungsteam rettet nach über 100 Stunden nach dem verheerenden Erdbeben eine Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses in der Stadt Kirikhan. (dpa-Bildfunk)

In der Stadt Kirikhan konnte ein Einsatzteam eine Frau aus den Trümmern ihres Hauses retten, wie die Hilfsorganisation ISAR Deutschland mitteilte. Der Einsatz hatte mehr als 50 Stunden gedauert. Israelische Rettungskräfte bargen in der Stadt Kahramanmaras einen Zehnjährigen. Die Nachrichtenagentur ap berichtet von sechs geretteten Mitgliedern einer Familie in Iskenderun.

Nach Angaben des türkischen Präsidenten Erdogan stieg die Zahl der Toten allein in der Türkei auf fast 19.000. Bei einem Besuch in Adiyaman räumte er erneut ein, dass die Hilfe nicht so schnell erfolge wie erhofft. Man habe aber mehr als 76.000 Menschen aus dem Erdbebengebiet in Sicherheit gebracht.

Aus Syrien wurden zuletzt rund 3.400 Tote gemeldet. Auch Staatschef Assad reiste ins Erdbebengebiet. Er besuchte Verletzte in einem Krankenhaus in Aleppo sowie Rettungsteams. Die Bundesregierung stellte klar, dass man bei der Erdbebenhilfe in Syrien nicht mit Assad, sondern den bewährten Partnern zusammenarbeite. Vor allem in den Rebellengebieten im Nordwesten des Landes fehlt es weiter an allem. Nach Angaben der Internationalen Organisation für Migration sind inzwischen 14 Lastwagen mit Hilfsgütern unterwegs.

Diese Nachricht wurde am 10.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.