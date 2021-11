Migranten campieren in der Nähe des Grenzübergangs zu Polen (Archivbild) (picture alliance/dpa)

Nach Behördenangaben wurden gestern mehr als 200 Versuche vereitelt. In einem Fall habe eine Gruppe von rund 100 Personen vergeblich versucht, die Grenze zu überwinden. Mehrere Menschen seien festgenommen worden. Da Polen weder Journalisten noch Hilfsorganisationen in das Gebiet lässt, können die Angaben nicht unabhängig überprüft werden.

Seit Wochen hoffen zahlreiche Migranten in Belarus darauf, die EU-Außengrenze zu überqueren. Die Europäische Union wirft dem Machthaber Lukaschenko vor, die Menschen aus Krisenländern einfliegen zu lassen und an die Grenze zu schicken. Inzwischen wird ein Teil der Geflüchteten zurück in die Heimatländer gebracht. Heute startete erneut ein Flugzeug mit hunderten Irakern an Bord in Richtung Erbil.

Diese Nachricht wurde am 27.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.