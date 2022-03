NATO Weitere Waffen für die Ukraine und "Battlegroups" in Osteuropa

Die NATO wird die Ukraine mit zusätzlichen Waffen im Krieg gegen Russland unterstützen und ihre Truppen in Osteuropa massiv aufstocken. Generalsekretär Stoltenberg sprach nach einem Gipfeltreffen in Brüssel von weiteren und umfassenderen Unterstützungsleistungen für die Regierung in Kiew. Auf Nachfrage nannte er Luftabwehrwaffen und Systeme, die im Kampf gegen Panzer geeignet seien.

24.03.2022