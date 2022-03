Die EU und europäische Staaten haben zusätzliche Militärhilfe für die Ukraine angekündigt (Archivbild). (imago / Ukrinform / Serhii Huda)

Der britische Premierminister Johnson teilte am Abend mit, man werde 6.000 weitere Raketen schicken. Außerdem werde man zusätzliche 25 Millionen Pfund bereitstellen, um das ukrainische Militär zu stärken. Hinzu kommen nach Angaben der britischen Regierung mehr als vier Millionen Pfund für den Auslandssender BBC World Service. Damit solle Desinformation in Russland und in der Ukraine bekämpft werden.

Zuvor hatten bereits die EU-Staaten die Aufstockung der Mittel für Waffenlieferungen an die Ukraine bewilligt. Wie die Vertretung der 27 Mitgliedsstaaten am Abend in Brüssel mitteilte, stehen damit weitere 500 Millionen Euro zur Unterstützung der ukrainischen Streitkräfte bereit. Das Bundesverteidigungsministerium will der Ukraine nach Medieninformationen zudem 2.000 Panzerfäuste und weitere Raketen liefern. Schweden plant einem Bericht zufolge die Lieferung weiterer 5.000 Panzerabwehr-Waffen.

