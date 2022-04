Ukraine-Gipfel in Ramstein

Spitzentreffen der Verteidigungsminister zum Ukraine-Krieg in Ramstein, unter anderem mit Bundesverteidigungsministerin Lambrecht und US-Verteidigungsminister Austin (IMAGO/Political-Moments)

US-Verteidigungsminister Austin sagte, man werde "Himmel und Erde" in Bewegung setzen, damit die Ukraine das bekomme, was sie zu ihrer Verteidigung brauche. Neben Deutschland sagten unter anderem auch Großbritannien und Kanada weitere Waffenlieferungen zu. Austin begrüßte ausdrücklich Deutschlands Ankündigung, die Ukraine mit 50 Flugabwehrpanzern des Typ Gepard zu unterstützen. Dies sei ein bedeutender Schritt, der der Ukraine wichtige zusätzliche Fähigkeiten bringe, betonte der US-Verteidigungsminister. Auf die Frage, ob Deutschland noch mehr tun sollte, um Kiew militärisch zu unterstützen, sagte Austin, diese Entscheidung liege allein bei Deutschland als souveränem Staat. Die Gepard-Flugabwehrpanzer waren 2010 von der Bundeswehr außer Dienst gestellt worden und sollen nun vom Rüstungshersteller Krauss-Maffei Wegmann in einer technisch aufgearbeiteten Version an die Ukraine geliefert werden. Damit rückt die Bundesregierung von ihrer bislang ablehnenden Haltung in der Frage der Lieferung schwerer Waffen in das Kriegsgebiet ab.

Darüber hinaus kündigte US-Verteidigungsminister Austin an, dass das Konferenzformat zu "einer monatlichen Kontaktgruppe" ausgeweitet wird. So solle die Unterstützung der Länder für die Ukraine insgesamt besser koordiniert werden.

Diese Nachricht wurde am 27.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.