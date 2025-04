Ukraine-Kontaktgruppe

Bundesverteidigungsminister Pistorius beim Ukraine-Treffen in Brüssel (Anna Ross / dpa / Anna Ross)

Großbritannien will in diesem Jahr rund 5,2 Milliarden Euro beisteuern. Ein Teil davon soll gemeinsam mit Norwegen für die Bereitstellung von Hunderttausenden Militärdrohnen, Radarsystemen und Panzerabwehrminen aufgewendet werden. Außerdem sollen Reparaturen und die Wartung von ukrainischen Panzern finanziert werden.

Auch Bundesverteidigungsminister Pistorius sagte weitere Waffenlieferungen zu. Das Paket umfasst demnach unter anderem Luftverteidigungssysteme, Aufklärungsdrohnen, Panzer und Munition. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministers Umerow beläuft sich die Summe der deutschen Hilfe bis 2029 auf 11 Milliarden Euro.

An dem Treffen in Brüssel nehmen Vertreter von gut 40 Staaten teil. Die USA haben sich nach der Amtsübernahme von Präsident Trump aus der Führung des Formats zurückgezogen. US-Verteidigungsminister Hegseth will sich aber per Video zuschalten lassen.

