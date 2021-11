Berlin: Teilnehmer an einem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, stehen im Lustgarten. (Paul Zinken/dpa)

In Nordrhein-Westfalen legten nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Beschäftigte unter anderem an den Universitätskliniken Düsseldorf, Köln und Aachen die Arbeit nieder. Wie in anderen Ländern würden auch Hochschulen und Behörden bestreikt. In Berlin waren unter anderem Beschäftigte in öffentlichen Kitas und Bezirksämtern zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen.

Mit den Warnstreiks soll der Druck auf die Arbeitgeber erhöht werden, in der dritten Tarifrunde ein Angebot vorzulegen. Die Arbeitnehmerseite fordert fünf Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 150 Euro mehr für alle Beschäftigten. Die nächsten Gespräche sind für Ende des Monats vorgesehen. Die Verhandlungen betreffen 15 Bundesländer. Hessen ist nicht Mitglieder der Tarifgemeinschaft der Länder und handelte bereits separat einen Abschluss aus.

Diese Nachricht wurde am 16.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.