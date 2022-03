Bildschirmen am Flughafen Düsseldorf weisen am Montag auf den Streik des Sicherheitspersonals in der Fluggastkontrolle hin. (dpa/Federico Gambarini)

Das Luftsicherheitspersonal setzt die Warnstreiks fort. Betroffen sind Frankfurt am Main, München, Hamburg, Stuttgart und Karlsruhe/Baden-Baden. Hier mussten bereits Flüge gestrichen werden.

Die Gewerkschaft Verdi und der Bundesverband der Luftsicherheitsunternehmen verhandeln über einen Tarifvertrag für die rund 25.000 Beschäftigten der Branche. Morgen sollen die Gespräche in der vierten Runde in Berlin wieder aufgenommen werden.

Bereits gestern konnten nach Branchenangaben zehntausende Reisende nicht fliegen, weil Passagier-, Personal- und Frachtkontrollen bestreikt wurden, unter anderem in Berlin, Düsseldorf, Köln/Bonn und Leipzig/Halle. In der Folge kam es auch an anderen Flughäfen zu Ausfällen.

Diese Nachricht wurde am 15.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.