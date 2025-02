Tarifauseinandersetzungen

Der Warnstreik bei der Deutschen Post geht weiter. (dpa / Paul Zinken)

Bundesweit sind Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen, wie Verdi mitteilte. Die Gewerkschaft fordert für rund 170.000 Briefträger, Paketboten und andere Logistik-Mitarbeiter sieben Prozent höhere Entgelte. Die Verhandlungen sollen am Montag wieder aufgenommen werden.

Auch im Tarifkonflikt des Öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen kommt es zu weiteren Warnstreiks. Unter anderem sind der Nahverkehr im Ruhrgebiet und der Hamburger Flughafen betroffen. Verdi fordert eine Anhebung der Löhne um acht Prozent.

Diese Nachricht wurde am 28.02.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.