Tarifstreit

Die Warnstreiks im öffentlichen Dienst werden fortgesetzt. (Daniel Löb/dpa)

Am kommenden Montag sollen Beschäftigte der Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn die Arbeit niederlegen. Es wird mit zahlreichen Flugausfällen gerechnet.

Außerdem soll in Kitas und im Öffentlichen Nahverkehr gestreikt werden. In Bayern sollen die Warnstreiks ab Dienstag ausgeweitet werden und die ganze Bandbreite des Öffentlichen Dienstes erfassen. In Niedersachsen hat der Beamtenbund ebenfalls für Dienstag zu einem ganztägigen Ausstand aufgerufen.

Die zweite Runde der Tarifverhandlungen war am Donnerstag ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Die Arbeitgeber hatten zwar ein Angebot vorgelegt, dieses war aber von den Gewerkschaften umgehend als unzureichend zurückgewiesen worden.

Diese Nachricht wurde am 25.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.