Der Verdi-Vorsitzende Werneke (picture alliance / dpa / Britta Pedersen)

Ihr Vorsitzender Werneke teilte in Berlin mit, am Dienstag werde es zu Aktionen und Arbeitsniederlegungen im Bereich des Gesundheitswesens kommen. Er verwies auf empfindlich steigende Lebenshaltungskosten und eine wachsende Arbeitsbelastung.

In der vergangenen Woche hatten Verdi zufolge mehrere tausend Beschäftigte an Warnstreiks teilgenommen. Die Arbeitgeberseite hatte in der zweiten Tarifrunde

kein Angebot vorgelegt. Die Gewerkschaft fordert fünf Prozent mehr Lohn, mindestens aber monatlich 150 Euro mehr für alle Beschäftigten.

