Auch heute sollen die Streiks in verschiedenen Städten weitergehen. (Archivbild) (dpa / Ralf Hirschberger)

Unter anderem in Berlin sind die Angestellten der Bürger- und Ordnungsämter und der Polizei sowie angestellte Lehrkräfte, Erzieher und Erzieherinnen sowie Hochschulbeschäftigte aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. In Nordrhein-Westfalen soll es erneut Warnstreiks an den Unikliniken geben.

Seit dem 8. Oktober verhandeln mehrere Gewerkschaften mit der Tarifgemeinschaft deutscher Länder. Sie fordern für die Beschäftigten fünf Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro monatlich. Ende des Monats soll weiterverhandelt werden.

