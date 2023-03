Öffentlicher Dienst

Der Verdi-Vorsitzende Frank Werneke spricht heute in Schwerin (picture alliance / dpa / Annette Riedl)

Angekündigt wurden für heute Aktionen etwa in Berlin, Sachsen, Baden-Württemberg, Hessen und Mecklenburg-Vorpommern. In Schwerin ist am Vormittag eine Kundgebung angesetzt, auf der Verdi-Chef Werneke sprechen wird. Die Verhandlungen für die rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen gestalten sich schwierig. Verdi und der Beamtenbund dbb fordern 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber halten dies für zu hoch.

