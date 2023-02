Öffentlicher Dienst

Warnstreiks im öffentlichen Dienst (Roland Weihrauch/dpa)

Wie Verdi mitteilte, legten heute die Beschäftigten in Krankenhäusern oder Stadtverwaltungen ihre Arbeit nieder. Für morgen hat die Gewerkschaft zu Warnstreiks im Nahverkehr aufgerufen, unter anderem in Köln, Essen und Aachen. Außerdem soll in dieser Woche im bevölkerungsreichsten Bundesland in Musikschulen, Recyclinghöfen oder Kitas gestreikt werden.

In der aktuellen Tarifrunde fordert Verdi 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber lehnen dies als wirtschaftlich nicht verkraftbar ab. Die zweite Runde der Tarifgespräche für die 2,4 Millionen Angestellten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen in Deutschland findet Mitte kommender Woche in Postdam statt.

