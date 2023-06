Andrea Cozzolino

Der italienische Europa-Abgeordnete Cozzolino wird u.a. wegen Bestechlichkeit angeklagt. (AFP / JOHN THYS)

Wie die Staatsanwaltschaft in Brüssel mitteilte, wird dem italienischen Abgeordneten Cozzolino Bestechlichkeit, Mitgliedschaft in einer kriminellen Organisation und Geldwäsche vorgeworfen. Der Sozialdemokrat war vor vier Monaten in Italien verhaftet worden, dort stand er unter Hausarrest. Er wehrte sich lange gegen eine Auslieferung nach Belgien. Am Montag reiste er nach Informationen des belgischen Rundfunks freiwillig zu einer Vernehmung nach Brüssel.

Cozzolino soll Geld von Staaten wie Katar oder Marokko angenommen haben, damit Entscheidungen des EU-Parlaments in deren Sinn beeinflusst werden. Der Politiker bestreitet dies. Ähnliche Vorwürfe werden gegen die frühere Vizepräsidentin des EU-Parlaments, Kaili, sowie weitere Abgeordnete erhoben.

