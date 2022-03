Die Deutsche Bahn stellt sowohl für Flüchtlinge als auch für Hilfslieferungen Sonderzüge bereit. (picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld)

Dieser wird zunächst in der Gemeinde Seddiner See bei Potsdam erwartet. Dort kommen sämtliche Container aus dem ganzen Bundesgebiet an, die etwa mit Lebensmitteln und medizinischem Material beladen sind. An dem Ort werden sie zu

langen Güterzügen zusammengestellt, die dann weiter über Polen in die Ukraine fahren.

Diese Nachricht wurde am 24.03.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.