Krieg im Nahen Osten

Ein weiterer LKW-Konvoi durchquert den Grenzübergang Rafah in den Gazastreifen (AFP / MOHAMMED ASSAD)

Die UNO und israelische Behörden bestätigten, dass 14 LKW mit Lebensmitteln und Medikamenten von Ägypten aus den Grenzübergang Rafah passierten. Die Ladung sei zuvor auf versteckte Waffen kontrolliert worden.

Im Gazastreifen haben dem israelischen Militär zufolge inzwischen rund 700.000 Palästinenser ihre Häuser und Wohnungen, die in Grenznähe zu Israel liegen, verlassen und sind in den Süden geflohen. Die UNO schätzt, dass insgesamt doppelt so viele Menschen im Gazastreifen auf der Flucht sind und Schutz suchen.

In Israel haben seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas vor zwei Wochen der Regierung zufolge mehr als 200.000 Menschen ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Dies gelte für die Grenzregionen zum Gazastreifen und zum Libanon. Wegen der zunehmenden Angriffe der libanesischen Hisbollah-Milizen kündigte Israel an, noch mehr Bewohner zum Verlassen des Grenzgebiets aufzufordern. Zu den schon evakuierten 28 Orten sollten 14 hinzukommen.

Diese Nachricht wurde am 22.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.