Der Stabschef im Weißen Haus in Washington, Kelly, wird abgelöst. Wie US-Präsident Trump ankündigte, scheidet er zum Jahreswechsel aus dem Amt. Ein Nachfolger soll in den nächsten Tagen bekannt gegeben werden.

Es ist das zweite Mal, dass Trump seinen Stabschef austauscht. Kellys Vorgänger Priebus ging Ende Juli 2017.



Damals trat Kelly mit dem Ziel an, Ordnung in die Abläufe des Weißen Hauses zu bringen. Der Stabschef ist der ranghöchste Mitarbeiter des Präsidenten im Weißen Haus.



Am Freitag hatte Trump einen neuen Justizminister nominiert, den früheren Amtsinhaber Barr.