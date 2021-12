Trump-Anhänger auf dem Gelände des gestürmten Kapitols in Washington am 6. Januar 2021. (picture alliance / Pacific Press | Michael Nigro)

Ein Berufungsgericht in der Hauptstadt Washington wies Trumps Einspruch ab. Zuvor hatte bereits ein Bundesgericht eine Klage des früheren Präsidenten abgewiesen. Mit ihr hatte Trump versucht, die Herausgabe von Dokumenten an den zuständigen Untersuchungsausschuss im Parlament zu verhindern. Es gilt als wahrscheinlich, dass sich Trump in der Angelegenheit an den Obersten Gerichtshof wenden wird.

Anhänger des damaligen Präsidenten hatten am 6. Januar den Sitz des US-Kongresses erstürmt, als dort der Wahlsieg des demokratischen Politikers Biden beglaubigt werden sollte. Dabei kamen fünf Menschen ums Leben.

Diese Nachricht wurde am 10.12.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.