Im beliebten Skiort Sölden verschüttete eine Lawine fünf Wintersportler auf einer gesicherten Piste. Sie wurden lebend geborgen. (Zoom.Tirol/APA/dpa)

Nach Angaben der Polizei konnten vier von ihnen unterhalb eines Berges in der Nähe der Tiroler Ortschaft Schmirn lebend geborgen werden. Einer der Skitourengeher kam ums Leben. Sie waren in den Zillertaler Alpen unterwegs gewesen. Auch in Bayern kam ein Mensch durch eine Lawine ums Leben. Das Unglück ereignete sich am Steintalhörndl im Berchtesgardener Land.

Bei drei ähnlichen Zwischenfällen in Tirol und in Vorarlberg wurden am Freitag acht Menschen getötet. In der Region besteht den Behörden zufolge weiterhin ein hohes Risiko für Lawinen.

Diese Nachricht wurde am 06.02.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.