Um den Kölner Dom wurde eine Sicherheitszone eingerichtet. (picture alliance / Panama Pictures / Christoph Hardt)

Wie ein Sprecher mitteilte, handelt es sich um einen 41-Jährigen mit deutscher und türkischer Staatsbürgerschaft. Er sei am Silvesterabend in Bochum in Gewahrsam genommen worden. Ein erster Verdächtiger aus Tadschikistan wurde bereits an Heiligabend in Wesel festgesetzt. Seither gelten verschärfte Sicherheitskontrollen am Kölner Dom, die vorerst aufrechterhalten werden.

