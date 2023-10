Aus Israel eingeflogene Deutsche landen auf dem Fliegerhorst im niedersächsischen Wunstorf. (dpa / Christoph Reichwein)

Der Militärtransporter startete mit 60 Deutschen an Bord am späten Abend in Tel Aviv, wie das Einsatzführungskommando mitteilte. Es ist die vierte Bundeswehr-Maschine, die nach Israel geflogen ist. Bei den vorangegangenen drei Flügen wurden nach Angaben des Auswärtigen Amts und des Vereidigungsministeriums rund 160 Menschen zurück nach Deutschland geholt.

