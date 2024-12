Wieder wurde ein Datenkabel in Finnland beschädigt, diesmal an Land. (Vesa Moilanen / Lehtikuva / dpa / Vesa Moilanen)

Wie die Regierungen Schwedens und Finnlands bestätigten, handelt es sich um ein Glasfaserkabel zwischen den beiden Staaten, das über Land verläuft. Beschädigt wurde es demnach in Finnland an zwei Stellen. Der Schaden führte in dem Land zu weitreichenden Internetausfällen. Das Kommunikationsministerium in Helsinki erklärte, man untersuche den Fall.

Nach Angaben des Kabelbesitzers "Global Connect" gibt es bislang keine Hinweise auf Sabotage. Auch die finnische Polizei erklärte, derzeit sehe man keinen Anlass für Ermittlungen. Die schwedische Regierung hatte zuvor von einem Sabotage-Verdacht finnischer Ermittler berichtet.

Erst vor zwei Wochen waren in der Ostsee zwei Datenkabel unter Wasser beschädigt worden - eines zwischen Deutschland und Finnland, das andere zwischen Schweden und Litauen. Ins Visier der Ermittler geriet ein chinesischer Frachter, der festgesetzt wurde. Verteter verschiedener Länder äußerten den Verdacht, es könne sich um einen hybriden Angriff Chinas auf europäische Infrastruktur handeln.

