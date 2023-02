Wie Kanadas Premierminister Trudeau mitteilte, waren an dem Einsatz kanadische und US-amerikanische Kampfflugzeuge beteiligt. Das in einer Höhe von gut 12.000 Metern fliegende Objekt sei unrechtmäßig in den kanadischen Luftraum eingedrungen und habe eine Bedrohung für die Sicherheit des zivilen Luftverkehrs dargestellt, hieß es aus dem kanadischen Verteidigungsministerium.

Diese Nachricht wurde am 12.02.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.