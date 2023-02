Kampfjet-Einsatz

Ein zerstörter mutmaßlicher chinesischer Spionageballon nach dem Abschuss durch die US-Luftwaffe (Archivbild) (Imago / ZUMA Wire /Joe Granita)

Das teilte der kanadische Premierminister Trudeau mit. Das Objekt sei in den vergangenen 24 Stunden vom Nordamerikanischen Luftverteidigungskommando überwacht worden, hieß es in einer Mitteilung des Weißen Hauses in Washington. US-Präsident Biden und Trudeau hätten den Abschuss auf Empfehlung des Militärs gemeinsam genehmigt.

Vor einer Woche hatte ein US-Kampfjet einen mutmaßlichen chinesischen Spionageballon an der US-Ostküste abgeschossen. Die chinesische Staatsführung spricht von einem Wetterballon.

