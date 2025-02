Ein Reisepass der Vereinigten Staaten von Amerika (Eileen Putman/AP/dpa)

Eine Bundesrichterin aus Maryland ordnete an, den Erlass Trumps zum Staatsbürgerschaftsrecht auf Eis zu legen. Sie betonte, das besonders wichtige Recht für in den USA geborene Kinder sei ausdrücklich im 14. Zusatz zur Verfassung festgehalten, der seit 1868 gilt. Vor dem Urteil in Maryland hatte bereits ein Richter im Bundesstaat Washington entschieden, dass Trumps Anordnung verfassungswidrig sei.

Beide Urteile gehen auf unterschiedliche Klagen zurück, die mehrere Bundesstaaten und Organisationen eingereicht hatten. Sie können von einem übergeordneten Gericht aufgehoben werden. Trump hatte das Dekret am Tag seiner Amtseinführung unterschrieben. Es soll am 19. Februar in Kraft treten.

