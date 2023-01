Immer wieder werden im ägyptischen Luxor neue Funde präsentiert. (dpa / picture alliance / Bernd Weissbrod)

Piers Litherland von der Universität Cambridge, der die Ausgrabung leitet, vermutet, dass in der Kammer eine Königin oder Prinzessin der damaligen Herrscherfamilie bestattet wurde. Das Innere des Grabes sei leider in einem schlechten Zustand - zum Teil seien Inschriften schon in der Antike durch Überschwemmungen zerstört worden.

Ägyptische Behörden haben in den letzten Monaten einige neue archäologische Funde präsentiert. Aus der Wissenschaft kommt Kritik, dass es hierbei inzwischen weniger um Forschungsergebnisse geht als vielmehr um die Hoffnung, den Tourismus anzukurbeln.

Diese Nachricht wurde am 16.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.