Die Leichen hätten in einer Grube in dem Ort Busowa gelegen, berichteten Behörden vor Ort. Genaue Angaben darüber, um wie viele Tote es sich handelt, wurden nicht gemacht. Die russischen Truppen hatten in den ersten Kriegstagen versucht, die ukrainische Hauptstadt zu blockieren. Sie waren jedoch von ukrainischen Einheiten gestoppt und zurückgedrängt worden. Nach dem kompletten Rückzug der russischen Truppen aus der Nordukraine werden in immer mehr Orten Massengräber mit Zivilisten gefunden.

Weiterführende Informationen

In unserem Newsblog finden Sie einen Überblick über die jüngsten Entwicklungen, den wir laufend aktualisieren.

Diese Nachricht wurde am 10.04.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.