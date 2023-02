Schwere Erdbeben haben die Türkei und Syrien erschüttert. Hier ein Foto aus der Stadt Adana in der Türkei. (Uncredited / IHA / AP / dpa / Uncredited)

Der türkische Präsident Erdogan nannte allein für sein Land die Zahl von 912 Toten und fast 5.400 Verletzten. In Syrien ist die Lage unübersichtlich, weil auch von Rebellen kontrollierte Gebiete betroffen sind. Die syrische Führung sprach von 371 Todesopfern. Im von der Opposition kontrollierten Nordwesten des Landes kamen mindestens 221 Menschen ums Leben, andere Quellen sprechen von deutlich mehr Toten.

Erstes Beben hatte Stärke 7,9

Das erste Hauptbeben mit einer Stärke von bis zu 7,9 hatte sich in der vergangenen Nacht ereignet; das Epizentrum lag in der türkischen Provinz Kahramanmaras. Dort werden die meisten Todesopfer des Landes verzeichnet. Es gab zahlreiche teils schwere Nachbeben. Laut Erdogan stürzten fast 3.000 Gebäude ein. Die Regierung schickte Rettungskräfte aus dem ganzen Land in die Katastrophenregion. Die Arbeiten werden durch Schnee und Eis erschwert. Das Verteidigungsministerium in Ankara kündigte die Einrichtung einer Luftbrücke der Armee an.

Internationale Hilfe läuft an

Erdogan sagte im türkischen Staatsfernsehen, bislang hätten 45 Länder ihre Hilfe angeboten. Darunter sind die USA, Russland, die Ukraine und der Iran. Im Rahmen der EU-Katastrophenhilfe sind bereits zehn erste Teams aus verschiedenen Ländern auf dem Weg in die Türkei. Im Auswärtigen Amt tagt zur Stunde ein Krisenstab zur Koordination der deutschen Hilfe. Spitzenpolitiker wie EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, Bundespräsident Steinmeier und Bundeskanzler Scholz äußerten sich bestürzt über das Beben.

