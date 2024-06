Hochwasser in Bayern - Kempten (Davor Knappmeyer/dpa)

Wie das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West in Kempten mitteilte, ignorierte die 57-Jährige am Montag die Sperrung einer Staatsstraße. Die Frau habe noch einen Notruf abgesetzt, dass sie mit ihrem Auto von der Straße gerutscht sei und ihr Auto nun mit Wasser volllaufe. Danach sei der Handykontakt abgebrochen. Einsatzkräfte hätten zwar unverzüglich mit der Suche begonnen, und ein Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamts habe das nahezu komplett versunkene Auto in einem überfluteten Wiesenbereich entdeckt. Man habe die Frau aber nur noch leblos aus dem Fahrzeug bergen können.

Es handelt sich im Fall der Frau um den fünften Todesfall im Zusammenhang mit dem Hochwasser in Bayern und Baden-Württemberg. Im oberbayerischen Schrobenhausen starb eine 43-Jährige am Wochenende im Keller eines überfluteten Hauses. Am Sonntagmorgen war in Pfaffenhofen an der Ilm ein Feuerwehrmann tot geborgen worden, der bei einer Rettungsaktion ums Leben kam. Zwei Menschen wurden zudem im Keller ihres Hauses im Rems-Murr-Kreis tot geborgen.

Vermisster Feuerwehrmann möglicherweise ertrunken

Gesucht wird noch nach einem 22 Jahre alten Feuerwehrmann, der beim Kentern eins Bootes bei einem Rettungseinsatz ins Wasser fiel. Hier gibt es kaum Hoffnung, den in Offingen seit der Nacht zu Sonntag vermissten Mann noch lebend zu finden. In Stephanskirchen im Landkreis Rosenheim sprang ein 23 Jahre alter Mann am Montag bei Hochwasser in den Inn und gilt seitdem als vermisst, in diesem Fall geht die Polizei von einem Suizid aus.

Rhein in weiten Teilen nicht befahrbar

Die Hochwasserlage im Süden Deutschlands bleibt teilweise weiter angespannt, auch wenn der Deutsche Wetterdienst alle Unwetterwarnungen in Deutschland aufgehoben hat und zunächst keine schweren Regenfälle mehr erwartet werden. In Regensburg wurde der Katastrophenfall ausgerufen, ebenso im südöstlich von München gelegenen Rosenheim. Wegen eines Dammbruchs an der Amper im nördlichen Oberbayern mussten zahlreiche Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen. Ein Sprecher des Landratsamtes Freising teilte mit, es handele es sich um ein größeres Gebiet bei Moosburg an der Isar. Wie viele Personen genau von der Evakuierung betroffen sind, teilte das Landratsamt zunächst nicht mit.

Der Rhein ist in weiten Teilen nicht mehr befahrbar. Es geht um mehrere Tage, an denen die Schifffahrt ruhe, teilten die zuständigen Behörden mit. Waren zu Wochenbeginn zunächst Bereiche des Oberrheins gesperrt, gilt dies jetzt auch für den mittleren Abschnitt zwischen Mainz und Bingen. Der Rhein ist Deutschlands wichtigste Wasserstraße.

Bundesregierung kündigt Hilfen und Reformen an

Bundeskanzler Scholz sicherte während seines Besuchs in Reichertshofen nördlich von München Hilfen des Bundes zu. In etlichen Gemeinden fällt auch morgen der Schulunterricht aus. Ausfälle gibt es weiterhin auch im Bahnverkehr. Bundesumweltministerin Lemke kündigte an, angesichts der Überflutungen ein neues Hochwasserschutzgesetz auf den Weg zu bringen. Es werde immer deutlicher, dass man sich gegen die Folgen der Klimakrise besser schützen müsse, teilte die Grünen-Ministerin in Berlin mit.

Diese Nachricht wurde am 04.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.