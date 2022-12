Die Gouverneurin von Michigan, Gretchen Whitmer (Archivbild) (dpa-Bildfunk / Michigan Executive Office of the Governor)

Das teilte das Justizministerium in Washington mit. Der bereits im August schuldig gesprochene Mann gilt als einer der Anführer in dem Komplott. Zuvor war ein Komplize zu 16 Jahre Gefängnis verurteilt worden. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die beiden Männer im Jahr 2020 maßgeblich eine Entführung der demokratischen Politikerin geplant hatten. Um das Sicherheitspersonal außer Gefecht zu setzen, sei auch der Einsatz einer Bombe in Erwägung gezogen worden. In dem Fall waren insgesamt 14 Verdächtige festgenommen worden. Gegen mehrere ergingen Schuldsprüche.

Diese Nachricht wurde am 29.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.