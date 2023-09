Wetter

Weiterhin sonniges Spätsommerwetter

Das Wetter: Nachts im Nordwesten wolkig, sonst gering bewölkt oder klar. In der Südosthälfte stellenweise Nebel. Abkühlung auf 10 bis 4, im Nordosten und in Küstennähe auf 16 bis 11 Grad. Am Tage im Nordwesten wolkig, aber trocken. Im Osten und Südosten örtlich auch länger hochnebelartig bedeckt. Sonst nach Nebelauflösung sonniges Spätsommerwetter. Temperaturmaxima um 19 Grad an der See, im Binnenland 20 bis 26, in der Lausitz örtlich bis zu 27 Grad.

26.09.2023