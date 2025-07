Wetter

Weiterhin unbeständig mit Schauern 18 bis 24 Grad

Das Wetter: Im Südwesten und im Osten einzelne Schauer und häufiger sonnige Abschnitte. Sonst wechselnd bewölkt und wiederholt Schauer sowie kurze Gewitter, abends nachlassend. 18 bis 24 Grad. Am morgigen Mittwoch in einem Streifen vom Westen bis in den Osten kaum Schauer und neben vielen Wolken auch etwas Sonne. Sonst vielerorts bewölkt mit Niederschlägen, örtlich auch kräftige Gewitter möglich.