Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Die Vorhersage:

Verbreitet sonnig. Im Nordwesten bewölkt, an der Küste einzelne Schauer. Südlich der Donau und im Bayerischen Wald Schauer und örtlich kurze Gewitter. Höchstwerte 19 bis 25 Grad. Morgen erneut weitgehend sonnig, im Nordwesten einige Wolkenfelder. Südlich der Donau zunächst oft hochnebelartig bewölkt, am Nachmittag auch dort gebietsweise sonnig. Temperaturen an den Küsten sowie im Süden 21 bis 25, sonst 25 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch viel Sonne bei 27 bis 32 Grad, an der See 21 bis 26 Grad.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.