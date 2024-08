Deutschlandfunk - Wetter (Deutschlandradio)

Morgen erneut weitgehend sonnig. 21 bis 29 Grad.

Die weiteren Aussichten:

Am Mittwoch viel Sonne bei 27 bis 32 Grad, an der See etwas kühler.

Diese Nachricht wurde am 26.08.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.