Robert Habeck unterschreibt die Absichtserklärung für eine übergangsweise Bereitstellung von Flüssiggas (LNG). (picture alliance/dpa | Britta Pedersen)

Was wurde mit den Gas-Importeuren vereinbart?

Vier große deutsche Engergieimportunternehmen haben zugesichert, die LNG-Terminals in Deutschland maximal zu beliefern. Wirtschaftsminister Habeck unterzeichnete dazu eine entsprechende Verabredung mit Uniper, RWE, EnBW und VNG. Die Unternehmen garantieren laut Habeck, dass die schwimmenden LNG-Plattformen bis März 2024 voll ausgelastet Gas zur Verfügung gestellt bekommen. Uniper, RWE, EnBW und VNG hätten Gas-Verträge mit etwa 20 Ländern und damit am Weltmarkt jede Möglichkeit, Gas zu besorgen, so der Grünen-Politiker.

Wo entstehen die Flüssiggas-Terminals?

Im niedersächsischen Wilhelmshaven und im schleswig-holsteinischen Brunsbüttel sollen bis zum Ende des Jahres die ersten beiden Spezialschiffe in Betrieb gehen. Ein Jahr später folgen nach dem Plan der Bundesregierung dann zwei Schiffe im niedersächsischen Stade und in Lubmin in Mecklenburg-Vorpommern. Zusätzlich zu den vom Bund gemieteten Terminals arbeiten private Betreiberunternehmen an zwei weiteren Projekten dieser Art in Lubmin und Wilhelmshaven, wie der Chef der Bundesnetzagentur Müller sagte.

Wie funktionieren die LNG-Terminals?

Als LNG-Terminals fungieren Spezialschiffe, die Flüssiggas von internationalen Tankern aufnehmen und noch an Bord in Gas umwandeln können, um es dann ins nationale Versorgungsnetz einzuspeisen. Weil Flüssiggas deutlich verdichteter ist als Gas, können die Tanker auf diese Weise viel größere Mengen transportieren. Das Volumen von Erdgas verringert sich in flüssiger Form um das rund Sechshundertfache. Die Spezialschiffe, die das Flüssiggas aufnehmen, heißen im Fachjargon "Floating Storage and Regasification Units", kurz FSRU.

Regasifizierung ist der Prozess, in dem Erdgas aus seinem flüssigen Zustand wieder in die Gasform umgewandelt wird. Umweltverbände machen darauf aufmerksam, dass der Transport und die Produktion von LNG sowie die anschließende Regasifizierung viel Energie verbrauchen. Viele Lieferungen kommen außerdem aus Fracking-Gasquellen. Der Ausbau der Terminals sei unvereinbar mit den Klimazielen der Bundesregierung, hieß es etwa von der Umweltschutzorganisation BUND.

Welches Volumen könnte erreicht werden?

Die ersten beiden Spezialschiffe werden nach der Vereinbarung von Habeck mit den Energieunternehmen schon in diesem Winter voll ausgelastet. Laut Bundeswirtschaftsministerium können damit jährlich 12,5 Milliarden Kubikmeter Gas aus Regionen bezogen werden, die durch Pipelines nicht zu erreichen sind. Das sei ein wichtiger Schritt in Richtung einer Unabhängigkeit von russischen Gasimporten, betonte Habeck. Andere EU-Länder sind bereits bedeutend weiter im Ausbau einer LNG-Infrastruktur. 2021 importierten 13 EU-Länder insgesamt 80 Milliarden Kubikmeter, die LNG-Einfuhren machten 20 Prozent der gesamten Gasimprte in die EU aus. Größte Importeure waren Spanien, Frankreich, Italien, die Niederlande und Belgien.

Woher kommt das Flüssiggas?

Im vergangenen Jahr kamen 28 Prozent der Flüssiggas-Importe in die EU aus den USA, jeweils 20 Prozent aus Katar und Russland. Weitere wichtige Lieferanten sind Nigeria und Algerien. Katar ist bislang der größte LNG-Produzent weltweit. Insbesondere die USA und Australien planen aber, die Produktion in den kommenden Jahren deutlich zu steigern.