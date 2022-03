Nach dem Wegfall der meisten tiefgreifenden Corona-Maßnahmen soll weiterhin die Maskenpflicht gelten. Die rechtliche Grundlage dafür soll erst kurz vor dem 20. März beschlossen werden. (picture alliance/dpa | Sina Schuldt)

In der vorangegangenen Debatte hatte die Union im Bundestag die Koalition zu Nachbesserungen aufgefordert. Das Gesetz erzeuge Wirrwarr, sagte der CDU-Gesundheitspolitiker Sorge. Die darin festgeschriebene Hotspot-Regelung sei zu unklar definiert. Die Bundesregierung müsse dringend Rechtssicherheit schaffen. Kritik kam auch von den Oppositionsparteien Linke und AfD. Bundesgesundheitsminister Lauterbach verteidigte die geplanten umfangreichen Lockerungen. Sie seien nötig gewesen, da die rechtliche Grundlage für bundesweite Maßnahmen nicht mehr gegeben sei. Dem Gesundheitssystem in Deutschland drohe ingsgesamt keine Überlastung mehr, erklärte der SPD-Politiker.

Die bisherigen Maßnahmen sind nur noch bis morgen gültig. Es gibt allerdings eine zweiwöchige Übergangszeit: Bis zum 2. April können die Bundesländer die bisherigen strengeren Regelungen noch weiter gelten lassen, abgesehen von Kontaktbeschränkungen oder Teilnehmer-Obergrenzen.

Die neuen Corona-Schutzregeln

Die Bundesländer können nur noch wenige Auflagen anordnen:

Eine Maskenpflicht in Einrichtungen für gefährdete Menschen wie Kliniken, Pflegeheimen, Praxen und Gemeinschaftseinrichtungen etwa für Asylbewerber.

Ebenso eine Maskenpflicht im öffentlichen Personennahverkehr, also in Bussen und Bahnen.

Eine Testpflicht in Einrichtungen für gefährdete Menschen wie Kliniken und Pflegeheimen sowie in Schulen und Kitas.

Die Maskenpflicht in Fernzügen und Flugzeugen bleibt bestehen. Sie kann aber von der Bundesregierung ausgesetzt werden.

"Hotspots"

Darüber hinaus können die Länder zusätzliche Beschränkungen ergreifen - aber erst dann, wenn das Landesparlament "die konkrete Gefahr einer sich dynamisch ausbreitenden Infektionslage" in einer "konkret zu benennenden Gebietskörperschaft" feststellt. Das ist dann gegeben, wenn sich eine gefährliche Virusvariante ausbreitet - oder die Infektionszahlen stark steigen und zugleich eine Überlastung der Krankenhäuser droht. Dass eine solche Situation besteht, muss das jeweilige Landesparlament per Beschluss feststellen. Ein Hotspot kann sich auf einen Stadtteil beschränken, aber auch ein ganzes Bundesland umfassen. Möglich ist dann:

Eine Pflicht zum Tragen von Masken in weiteren Bereichen - darunter auch Schulen und Geschäfte.

Abstandsgebote von 1,50 Metern im öffentlichen Raum, insbesondere in öffentlich zugänglichen Innenräumen.

Zugangsregeln mit Nachweisen nur für Geimpfte und Genesene (2G) oder für Geimpfte, Genesene und Getestete (3G).

Eine Pflicht zum Erstellen von Hygienekonzepten.

Unklar ist bislang, wann genau künftig Hotspots in den Ländern beschlossen werden. Denn darüber, wann die Voraussetzungen erfüllt sind, gehen die Meinungen stark auseinander. Die Vorlage enthält keine konkreten Angaben.

Das FDP-geführte Bundesjustizministerium geht davon aus, dass die Hürden dafür hoch sind und Hotspots damit eher die Ausnahme bleiben dürften. Demgegenüber rechnet Bundesgesundheitsminister Lauterbach damit, dass die Länder die Hotspot-Regelung rasch und häufig anwenden werden.

Am Mittag wird sich der Bundesrat in einer Sondersitzung mit den neuen Regelungen befassen. Das Gesetz ist aber in der Länderkammer nicht zustimmungspflichtig.

Weiterführende Artikel zum Coronavirus

In unserem Nachrichtenblog finden Sie einen regelmäßig aktualisierten Überblick über die wichtigsten Entwicklungen. Lesen Sie auch:

Diese Nachricht wurde am 19.03.2022 im Programm Deutschlandfunk Nova gesendet.